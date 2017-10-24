"Пакували" всіх: як спецпризначенці штурмували Святошинський райсуд (відео)

Опубліковано відео моменту затримання поліцією прихильників Коханівського та представників ЗМІ у залі Святошинського райсуду. Його на своєму YouTube-каналі показало видання "Страна".

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На записі можна побачити, як поліція увірвалася до зали суду, розкидавши барикади, й почала "пакувати", всіх хто перебував на місці. Затриманих посадили в автобус й відвезли.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці спецпризначенці у Святошинському райсуді затримали кореспондента УНІАН Лефтера та близько 30 активістів. За словами Лефтера, у деяких з них на обличчах була кров. Як сказав кореспондент УНІАН, його декілька разів вдарили. Попри те, що він кричав, що є журналістом, у нього вирвали посвідчення.

Пізніше, за словами Лефтера, їх відвезли до Шевченківського управління поліції. 23 жовтня Святошинський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському.

Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що під час штурму суду було затримано 30 осіб.