Україна подала до ЄСПЛ позов проти Росії щодо "найбільш гарячого етапу" подій на Донбасі – Мін'юст

Україна подала до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) правову позицію щодо позову проти Росії, пов'язаного з подіями на Донбасі в 2014 році. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі телеканалу NewsOne у середу, 25 жовтня, передає DW.com.

"Позов містить більше 100 показань свідків з великою кількістю документів", - сказав він, уточнивши, що влада України звинувачує Москву у викраденні на Донбасі дітей-сиріт та вивезенні їх на російську територію. При цьому Петренко зазначив, що це вже другий позов до Росії в ЄСПЛ, пов'язаний з подіями у Донбасі.

Читайте такожУкраїна передасть до ЄСПЛ графіки вторгнення російських військ (відео)

В інтерв'ю журналу "Кореспондент" голова українського Мін'юсту нагадав, що на початку весни Україна подала до ЄСПЛ правову позицію щодо позову України проти Росії з приводу окупації Криму.

"У нас низка справ в ЄСПЛ міждержавних. Перша з них – Крим, друга – Донбас 2014 рік, третя – Донбас – 2015, частина 2016 року, четверта – викрадення дітей. Ми зараз подали щодо найбільш гарячого етапу Донбасу – 2014 рік, правову позицію. Після цього суд повинен визначити процесуальний графік розгляду справи, як ця справа буде розглядатися, де буде розглядатися, як будуть допитувати свідків. Це ми вже переходимо до етапу розгляду справ по суті", – пояснив міністр.

Петренко зазначив, що Україна веде велику судову війну проти Росії. За його словами, є низка справ у Міжнародному суді ООН в Гаазі. У квітні цей суд задовольнив вимогу Києва про введення тимчасових забезпечувальних заходів щодо Росії. Судді тоді зобов'язали Москву в рамках дотримання Конвенції про ліквідацію расової дискримінації утриматися від утиску прав кримських татар і забезпечити доступ до освіти українською мовою в Криму.