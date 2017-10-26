Двох викрадених українських прикордонників доставили до московського СІЗО

Двох українських прикордонників, викрадених на кордоні з РФ у Сумській області, доставили до Москви, до СІЗО "Лефортово". Про це УНІАН повідомило джерело, ознайомлене із ситуацією.

"Хлопців доставили до Москви, до СІЗО "Лефортово". Нікого до них не пускають, кажуть, що триває слідство", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожВикраденим українським прикордонникам ФСБ "шиє" незаконний перетин кордону

Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

Водночас у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання прикордонним управлінням ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

Прокуратура Сумської області порушила кримінальне провадження за фактом зникнення прикордонників.

12 жовтня стало відомо, що ФСБ РФ звинуватила викрадених під Брянськом українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону. «Затриманим 3 жовтня за порушення кордону військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в рамках раніше порушеної за статтею «Незаконний перетин державного кордону РФ» справи пред'явлено звинувачення», - заявили в ФСБ.