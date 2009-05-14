У Раді заявили Тимошенко, що частина її програми вже зірвана

Комітет Верховної Ради України з національної безпеки та оборони вважає, що програма дій уряду не може бути ухвалена парламентом, оскільки її необхідно доопрацювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Комітет більшістю голосів прийняв рішення рекомендувати відправити цей документ на доопрацювання і внести його (на розгляд ВР) разом зі змінами до державного бюджету на 2009 рік», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зауважив, що програма дій уряду була подана до парламенту ще в грудні 2008 року, і у ній не враховано зміни, які відбулися в економіці, з того часу.

«Цей документ містить заходи, які вже зірвані і не можуть бути виконані», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, за словами голови комітету, незрозумілою є позиція уряду, який не бачить підстав для внесення змін до держбюджету на 2009 рік і пропонує це зробити лише за підсумками другого кварталу поточного року.

«Ми вважаємо, що це непросто неправильно, а є порушенням закону, оскільки в законі чітко визначено, що в травні мають бути внесені зміни (до держбюджету)», - сказав він.