Мосійчук поскаржився на дошкуляючий сильний біль

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, який отримав поранення внаслідок вибуху біля каналу "Еспресо", розповів на своїй сторінці в Facebook про свій стан здоров’я.

Зокрема, політик поскаржився на сильний біль. До поста у соцмережі Мосійчук додав своє фото на лікарняному ліжку.

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"Ніч пережив з величезними болями в спині, руці та нозі. Найбільше дошкуляє майже оніміла нога, в якій сидить ще п’ять осколків. Щиро дякую всім хто мене підтримує", - йдется в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого двоє осіб загинули і серед них охоронець Мосійчука. Ще троє постраждали, у їх числі народний депутат Мосійчук та політолог Віталій Бала. Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області.