На виборах в 201 ОТГ 1,7% виборчих дільниць відкрились із запізненням – ОПОРА

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували, що 1,7% виборчих дільниць під час виборів у 201 об’єднаній територіальній громаді, які проходять сьогодні у всіх без винятку областях України, відкрились із запізненням. Про це повідомляється на сайті ОПОРи.

«Зафіксовано відкриття 1,7% виборчих дільниць пізніше 8 години, що було пов’язано із проблемами в організації голосування. Натомість 98,3% виборчих дільниць відкрилися вчасно», - йдеться у повідомленні.

Також спостерігачі повідомили, що понад 14% дільничих виборчих комісій у неналежний час розпочали підготовче засідання.

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«Раніше 07:15 розпочали підготовчі засідання 14,4% ДВК. Недотримання ДВК законодавчих вимог щодо належного часу для проведення підготовчих засідань у день голосування негативно впливає на можливості суб’єктів виборчого процесу фіксувати кількість виборчих бюлетенів на дільниці, оглядати виборчі скриньки та підписувати контрольний лист, які опускаються до відповідних скриньок», - наголосили в ОПОРі.

Спостерігачі зафіксували наявність належного кворуму під час проведення членами ДВК підготовчого засідання.

«На 100% виборчих дільниць, які включені до репрезентативної вибірки ОПОРИ, у підготовчому засіданні взяли участь більше половини членів ДВК від складу відповідної комісії. Майже 6% ДВК не вели протокол підготовчого засідання ДВК», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, у 201 ОТГ у всіх областях України проходять перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів.

У голосуванні, яке проходить у всіх без винятку областях України, зможуть взяти участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4% всіх виборців України.

До складу 201 ОТГ увійшли 933 місцеві ради (міські - 25, селищні - 67, сільські - 841). У цілому громадяни оберуть близько 4,5 тис. депутатів, а також 26 мерів, 61 селищного голову, 115 сільських голів.

У зв’язку з проведенням місцевих виборів поліція працює в посиленому режимі.

За даними поліції, станом на 9-ту годину ранку із запізненням відкрилися дві дільниці, ще одна – закрилася через виявлену неточність у виборчій документації.