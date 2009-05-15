ВР просить уряд відсторонити Луценка на час розслідування інциденту
За - 423 депутати
|Юрій Луценко
Як передає кореспондент УНІАН, за цю постанову проголосували 423 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Крім того, в постанові передбачено, що Кабінет міністрів України у тижневий термін має провести службове розслідування обставин, пов’язаних з інцидентом, що стався в аеропорту Франкфурт-на-Майні за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.
Також уряд має вирішити питання щодо відсторонення міністра внутрішніх справ від виконання обов’язків на час проведення службового розслідування.
В постанові передбачається, що матеріали цього розслідування мають бути передані Верховній Раді України для «відповідного реагування і прийняття відповідного рішення».
При цьому депутатським фракціям пропонується подати пропозиції щодо складу тимчасової спеціальної комісії, що вивчатиме дане питання.
Постанова набирає чинності з моменту її оприлюднення.