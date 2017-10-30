Менше половини росіян схвалюють підтримку "ДНР" і "ЛНР" Москвою - опитування

Усього 41% росіян вважають, що Росія повинна підтримувати так звані "ДНР" і "ЛНР" у збройному конфлікті. Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", проведеного 15-19 вересня.

6% опитаних вважають, що Росія повинна підтримувати Україну в конфлікті. Ще 37% вважають, що Москва нікого не повинна підтримувати.

При цьому частка росіян, які побоюються, що збройні зіткнення на сході України можуть перерости у війну між Москвою і Києвом, залишається стабільною. У вересні 2017 року в тій чи іншій мірі цього побоювалися 42% респондентів, в липні 2016-го – 40%.

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Найбільше занепокоєння у росіян такий розвиток подій викликав у розпал бойових дій на Донбасі в червні 2014 року (68%).

У той же час зріс страх росіян перед тим, що збройні зіткнення на сході України можуть перерости у війну між Росією та західними країнами або у світову війну. В липні 2016 року такого сценарію побоювалися 29%, а у вересні 2017-го – вже 40%.

Як повідомляв УНІАН, якби вибори президента Росії відбулися в найближчу неділю за журналістку Ксенію Собчак проголосували б менше 1% респондентів.