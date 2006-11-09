Туристична путівка на МКС подорожчала на мільйон доларів

Ракетно-космічна корпорація "Енергія" підвищила ціни на польоти для космічних туристів, повідомляє РІА Новини з посиланням на генерального конструктора корпорації Миколу Севастьянова.

За його словами, путівка на МКС з проживанням та харчуванням тепер обійдеться не в 20, а в 21 мільйон доларів. Конструктор пояснив подорожчання зростанням цін на матеріали і комплектуючі для будівництва космічних кораблів "Союз".

"Коли ми запускаємо корабель "Союз" з трьома космонавтами, то з трьох двоє оплачують політ. Як правило, це летить космонавт NASA, політ якого NASA оплачує Роскосмосу. Другим летить комерційний космонавт, політ якого оплачується з приватних інвестицій. Командиром корабля завжди летить російський космонавт, політ якого оплачується в рамках федеральної космічної програми Росії", - розповів Севастьянов про систему фінансування польотів російських пілотованих кораблів.

Нагадаємо, що востаннє як турист на орбіту Землі літала американка іранського походження Ануш Ансарі (Anush Ansari). Вона провела на МКС 10 днів і повернулася на Землю 29 вересня 2006 року.

Планується, що наступним космічним туристом стане лікар з Малайзії, який відправиться на орбіту весною 2007 року.

Лента.ру