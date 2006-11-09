22 листопада Луценко піде в кафе пити ром

Кабінет Міністрів не розглядав питання про святкування другої річниці Помаранчевої революції 22 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО журналістам у Москві, де він бере участь у конференції міністрів внутрішніх справ та міністрів юстиції країн-членів ради Європи.

«На Кабінеті Міністрів не піднімалось питання про святкування Майдану», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. (УНІАН: 22 листопада в Україні, згідно з указом Президента Віктора ЮЩЕНКА, відзначається День свободи – УНІАН).

Що стосується його особисто, то, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, “я вважаю, що це перемога, і є що святкувати». При цьому він розповів про плани святкування: «я мав контакт зі своїми друзями Володимиром ФІЛЕНКОМ, Тарасом СТЕЦЬКІВИМ, Миколою ТОМЕНКОМ – ми вчотирьох, а можливо, ще декілька товаришів, з якими ми підтримуємо достатньо відносини, підемо в те кафе, поблизу Майдану, де ми відновлювали кавою з ромом голос для виступів (на Майдані)”. “Тому підемо туди і відзначимо річницю цієї перемоги людей”, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.