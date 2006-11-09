У Сергія Льовочкіна народився син

У команді Януковича свято – як стало відомо TabloID, народився син у головного помічника прем’єра, його правої руки Сергія Льовочкіна. Дружина Льовочкіна Зіна народила у понеділок. Параметри немовляти відповідають стандартам: зріст 57 сантиметрів, вага 3 600 грамів.

Джерела TabloID повідомляють, що наймолодшого Льовочкіна назвали Володимиром.

Зараз Сергій Льовочкін очолює апарат прем’єр-міністра, визначає його робочий графік та керує роботою особистих радників Януковича