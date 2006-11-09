Секретаріат Президента наполягає на тому, щоб Нашу Україну очолив Луценко

Керівництво Секретаріату Президента України наполягає на тому, щоб партію “Народний Союз Наша Україна” очолив нинішній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті. Керівництво Секретаріату начебто переконало Президента Віктора ЮЩЕНКА у необхідності такого кроку. Хоча раніше сам Ю.ЛУЦЕНКО від цієї пропозиції відмовився. Про це йшлося 8 листопада на засіданні президії ради партії. За інформацією джерела, Ю.ЛУЦЕНКО врешті-решт погодився.

“Усе це подається, – сказав співрозмовник агентства, – під виглядом необхідності збереження іміджу Президента, який під час першого етапу з’їзду закликав змінити керівництво партії”.

Як повідомляв УНІАН, перший етап з’їзду НСНУ пройшов 21 жовтня, завершення з’їзду відбудеться 11 листопада.

Сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що його ніхто офіційно не запрошував як гостя взяти участь у з’їзді НСНУ. «Офіційно не запрошували. Я не маю наміру йти і, тим більше, очолювати теж», - сказав міністр. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО вчергове наголосив, що поки залишається міністром внутрішніх справ України, він не збирається «конвертувати свою діяльність у будь-яку політику».