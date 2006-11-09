Матвієнко поставив Януковичу ”трійку” авансом

Голова Української республіканської партії „Собор”, народний депутат України Анатолій МАТВІЄНКО оцінив на “трійку” роботу уряду Віктора ЯНУКОВИЧА за перші сто днів діяльності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УРП “Собор”.

„Я не оцінив діяльність Кабміну незадовільно, бо дуже сподіваюся, що він працюватиме краще в майбутньому”, - зауважив А.МАТВІЄНКО.

Здобутком уряду в цей період лідер УРП “Собор” назвав збереження відносної економічної стабільності. “Але необхідно відзначити, що В.ЯНУКОВИЧУ багато в чому пощастило. Якщо під час першої його каденції на посаді прем’єр-міністра спостерігалася сприятлива кон’юнктура на світовому ринку на продукцію хімічної промисловості та металургії (що дозволило збільшити ВВП фактично без втручання уряду), то сьогодні за рахунок зменшення ціни на нафту на 30-35% уряду вдається утримувати в стабільності ринок паливно-мастильних матеріалів”, - зауважив народний депутат від „Нашої України”. Однак, за словами А.МАТВІЄНКА, за інших обставин ситуація у вітчизняній економіці могла б бути набагато складнішою.

Водночас А.МАТВІЄНКО скептично ставиться до зарахування в перелік здобутків нового уряду досягнення домовленості про поставку в 2007 році природного газу за ціною в 130 доларів за тисячу кубометрів. „Можливо, це перемога в порівнянні з Білоруссю, де ціна 140 доларів, в порівняні з Грузією, де ціна більше двохсот доларів. Але, в порівняні з попередньою ціною в 95 доларів (і особливо, якщо пригадати реакцію Партії регіонів на „газові” домовленості уряду ЄХАНУРОВА), то це, безумовно, поразка”, - сказав він.

Ключовим недоліком в роботі уряду А.МАТВІЄНКО вважає те, що Кабмін не є українським за своїм духом, „не працює на об`єднання обох берегів Дніпра”. „Кабмін, на жаль, поки що не усвідомив, що національні інтереси – найвища цінність, якими не можна поступатися заради жодних економічних преференцій”, - стверджує лідер УРП „Собор”.