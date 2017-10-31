Сина Авакова везуть до Солом'янського суду, там вже перебувають десятки людей у камуфляжі (фото)

15:42, 31 жовтня 2017
Політика
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Сина голови МВС поки до суду не привезли.

У суді знаходяться десятки людей у камуфляжі / фото strana.ua

Сьогодні у Солом'янському суді Києва можуть обрати запобіжний захід затриманому в Києві синові міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру.

У будівлі суду в коридорах перебувають близько 30 осіб в камуфляжі, передає "Страна".

Читайте такожУ поліції повідомили про мінування будівлі, де НАБУ проводить обшуки у сина Авакова

На місці присутній також екс-радник голови МВС Ілля Кива. Він говорить, що ці люди - його друзі, ветерани АТО.

Пройшли слухи, що люди озброєні, але Кива запевнив, що зброї при них немає.

Як повідомляв УНІАН, обшуки у сина Авакова проходили в рамках розслідування справи щодо закупівлі наприкінці 2014-початку 2015 року МВС рюкзаків. Раніше повідомлялося, що фірма-постачальник тактичних рюкзаків для МВС пов'язана з харків'янином Володимиром Литвином, який є другом сина Авакова.

Екс-радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива заявив, що син Арсена Авакова Олександр був затриманий після сьогоднішнього обшуку детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

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Теги: #Солом'янський суд#обшуки у сина Авакова#затримання сина Авакова