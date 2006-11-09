Тимошенко купила жакет за 25 тисяч (фото)

Таємницю білого жакета, в якому Юлія Тимошенко з`явилася у розпал коаліційних переговорів – за круглим столом у президента, розкрито. Це одяг від Escada. Такий саме жакет у київському магазині цієї фірми тягне на 4 тисячі євро (!), тобто понад 25 тисяч гривень.

TabloID повідомляє, що цього разу “свідчення” про вартість покупок екс-прем`єрки “розголосила” член всеукраїнського національного кастингу "Міс Європа", віце-президент модельного агентства "Карін" Влада Литовченко. Під час фіналу конкурсу “Міс Європа – 2006” 27 жовтня у палаці культури "Україна", з’явившись у "прем’єрському" вбранні.

"Насправді, я побачила, що у Юлії Тимошенко є такий самий піджак вже після того, як його купила", - розповіла Влада у коментарі TabloID. "Я купила жакет наприкінці серпня ( у київському магазині Escada) – це колекція осінь-зима 2006-2007. Сам піджак привабив мене тим, що там є ручна робота, зокрема, вишивка на мереживі. Мені це у чомусь нагадало Valentino", - додала модель.

Видання відзначає, що смаки у вбранні Леді Ю вже давно мали б розірвати вщент ті достатки, що вона декларує. А також задається питанням: чому ця жінка носить сукні вартістю не менше кількох тисяч доларів і при цьому чіпляє на себе несправжні коштовності? (Нагадаємо, що горезвісне перлинове намисто, яке пані Тимошенко та регіонал Евген Кушнарьов “передавали” одне одному в парламентському залі, було оцінене експертами максимум в 300 доларів. “Дешевка”, - так висловився оцінщик.)

Треба віддати данину або інтуїції Тимошенко, або її елементарній логіці, підколює TabloID, прикраси можна зняти в будь-який момент , а от із сукнею все складніше. Такого стриптизу в парламенті не було ще ніколи.