До Ради внесуть законопроект про захист свідків, який назвуть іменем Окуєвої – Геращенко

У листопаді до Верховної Ради буде внесено законопроект про захист свідків, який назвуть ім'ям загиблої Аміни Окуєвої. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.

Читайте такожГеращенко про вбивства і замахи у Києві: правоохоронці повинні не тільки селфі робити, а й розкривати злочини"На сьогодні захистом займаються розрізнені підрозділи поліції, СБУ. Це ніколи не було пріоритетом у їх роботі. І це страшна правда, за яку заплачено кров'ю Аміни", – зазначив Геращенко.

Він додав, що необхідно створити Національну службу з державного захисту учасників кримінального провадження.

"Захистом свідків повинна займатися єдина структура, яка в першу чергу буде використовувати переселення, заміну документів як ефективні засоби захисту, які давно практикуються в усьому світі", – написав Геращенко.

Нагадаємо, 1 червня 2017 року на Адама Осмаєва і Аміну Окуеву стався замах в центрі Києва. Вони вирушили на зустріч з чоловіком, який представився французьким журналістом. Коли вони втрьох опинилися в автомобілі, "журналіст" вистрілив в Осмаєва, важко поранивши його. Окуєва встигла вистрілити в кілера. За даними ЗМІ, вбити Осмаєва і Окуеву намагався особистий кілер глави Чечні Рамзана Кадирова на прізвисько "Дінго". При собі він мав документи громадянина України на ім'я Дакара Олександра Венусовича.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня під Києвом на залізничному переїзді розстріляли автомобіль з Адамом Осмаєвим та Аміною Окуєвої. Жінка була вбита, а її чоловік отримав поранення в ногу, його життю ніщо не загрожує.

Поліцією було введено план "Сирена". Як заявив глава Національної поліції Сергій Князєв, особи нападників поки не встановлені. За фактом вбивства Окуєвої відкрито кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").