У Авакова назвали основні версії вбивства Окуєвої

Член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що слідство розглядає дві основні версії вбивства Аміни Окуєвої. Про це він розповів в ефірі телеканалу "112 Україна".

«Основних версій дві - дії російських спецслужб - вбивство з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації, створення атмосфери терору, страху в Україні, а друга версія-це ... помста Адаму Осмаєву за Кадирова», - повідомив депутат.

При цьому Геращенко додав, що розглядатимуться й «будь-які інші версії». Також радник голови МВС повідомив, що злочинців, які вчора вбили Аміну Окуєву, ймовірно було двоє.

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"Судячи з усього, терористів було двоє. Один чекав на повороті з Одеської траси і давав сигнал другому, який засів у кущах зі зброєю. Очевидно, що біда прийшла з території Російської Федерації. У червні цього року з Росії вже приїхав один кілер, який намагався застрелити Адама і Аміну, проте його затримали і самого поранили, він перебуває в СІЗО. На нього чекає суд і довічне ув'язнення. Щодо цих покидьків, то я впевнений, що ми їх теж знайдемо, затримаємо, і вони теж все своє життя сидітимуть у в'язниці ", - сказав він.

Крім того, він додав, що сам Осмаєв зараз перебуває під охороною.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої й Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), в результаті чого Окуєва загинула, Осмаєва поранено.

Представник Головного управління Національної поліції в Київській області Микола Жукович повідомив, що за фактом вбивства Окуєвої правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, яке розцінюється як замовне.

"Зараз можу сказати, що вже відкрито кримінальне провадження і зареєстровано в ЄРДР за ст. 115, умисне вбивство, п. 11 розцінюється як замовне вбивство. Триває робота слідчо-оперативної групи, оперативники опитують можливих свідків", - сказав він.

За словами Жуковича, на місці злочину повторно розпочала роботу при денному світлі слідчо-оперативна група і експерти. В області продовжують реалізовувати план "Сирена".