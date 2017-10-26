Геращенко розповів про другу жертву вибуху та озвучив нові подробиці замаху на Мосійчука

Позаштатний радник міністра внутрішніх справ, народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко заявляє, що другою жертвою вибуху біля офісу телеканалу Espreso.tv, внаслідок якого був поранений народний депутат Ігор Мосійчук та загинув його охоронець, є колишній поліцейський, який проходив повз. Про це Геращенко повідомив ефірі телеканалу «112 Україна».

«Сьогодні вночі від отриманих поранень помер 36-річний Михайло Мормель. Це друга жертва жахливого терористичного акту. Михайло з 2015 року працював у МВС в юридичному департаменті, був підполковником поліції, звільнився, займався приватною практикою. Фактично він був просто випадковим перехожим, який йшов до себе додому, не підозрюючи, що за мить відбудеться теракт, який забрав два молодих життя», - сказав Геращенко.

За його словами, поліція збирає всі дані про терористичний акт, відібрано десятки записів із камер відеоспостереження. Зібрано всі залишки вибухового пристрою.

«Ми розуміємо, що теракт готувався дуже ретельно. Відстежували його (Мосійчука - УНІАН) пересування через анонсування на телеканалах і, знаючи, що телеканал Espreso.tv розташовано на тихій вуличці, що знаходиться в спальному районі - вирішили провести терористичний акт саме там», - додав Геращенко.

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За словами позаштатного радника голови МВС, за 20 хвилин до закінчення виступу Мосійчука на телеканалі під'їхала невідома особа, яка залишила мотоцикл із встановленим вибуховим пристроєм.

«Із урахуванням того, що потужність (вибуху) була до 1 кг у тротиловому еквіваленті, й мотоцикл був затиснутий між автомобілем і стіною 5-поверхового будинку, вийшла дуже потужна вибухова хвиля», - сказав Геращенко.

Він зазначив, що вибуховий пристрій міг бути приведений у дію дистанційно.

«Поліція зібрала величезну кількість інформації про цей теракт. Я думаю, що ми розкриємо не лише цей теракт, але й інші теракти, оскільки не виключено, що та ж група, яка здійснювала замахи на Мосійчука, могла бути причетна й до інших терактів», - припустив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро осіб, серед них Мосійчук, і ще двоє загинули, серед них охоронець депутата. Також серед постраждалих - політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області. Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.