Реконструкція вбивства Окуєвої: кілер ховався у лісопосадці, очевидці чули кілька автоматних черг (інфографіка)

Ввечері 30 жовтня Осмаєв та Окуєва прямували до свого будинку, розташованого під Києвом.

Доїхавши Одеською трасою до Глевахи, їхній білий джип Nissan Patrol (GR Y60, 94 року випуску) повернув ліворуч, перетнув залізничний переїзд, проїхав 100 метрів вперед, повернув направо й вирулив на дорогу, затиснуту між промисловою зоною і густою лісопосадкою, передає "Українська правда".

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На цьому відрізку шляху у 250 метрів, судячи з усього, й пролунали постріли.

Хоча в першому повідомленні про смерть Окуєвої, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній радник глави МВС Антон Геращенко, гйшлося про те, що машину обстріляли з кущів безпосередньо на залізничному переїзді.

Після стрілянини Осмаєв, який сидів за кермом, зміг проїхати кілька сотень метрів вперед, і завернув ліворуч – на дорогу, що йде в бік села Малютянка.

За даними поліції, вели вогонь з автоматичної зброї. У джип, судячи з його зовнішнього вигляду, прилетіло щонайменше десять куль. Високий, з великими вікнами, – Nissan Patrol став ідеальною мішенню.

У своєму першому коментарі з лікарні видання LB.ua Осмаєв заявив, що в голову Окуєвої влучили дві кулі. Адам проїхав "скільки міг", поки машина не зупинилася. Автоматна черга, за його словами, пройшлася й по двигуну.

Стріляли, за попередніми даними, з автомата Калашникова. Черга припала в основному на місце пасажира, що сидить поруч з водієм. Це підтверджує припущення про те, що кілер переховувався саме в лісопосадці. Водночас, за свідченнями очевидців, вони чули кілька автоматних черг, які тривали 5-7 секунд.

За словами Антона Геращенка, швидше за все, у замаху взяли участь двоє: один чергував на повороті в Глеваху з Одеської траси, щоб дати сигнал спільнику, який причаївся далі у засідці.

Кілеру могло знадобитися всього хвилина-дві, щоб перетнути залізничні колії і вийти до ймовірного спільника, який чекав його на трасі. Утім, поліція розглядає кілька версій відходу вбивць з місця злочину.

Кілери вибрали досить темне й безлюдне місце. Судячи з усього, головною метою була ліквідація когось із подружжя або їх обох. Замовники вбивства явно не намагалися перетворити напад на відомих АТОшників на показову помсту, на очах у випадкових перехожих і свідків.