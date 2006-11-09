Катеринчук: Президенту потрібна оновлена Наша Україна

Голова виконкому партії “Народний Союз Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК переконаний, що Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, який є почесним головою партії, потрібна оновлена “Наша Україна”.

Про це М.КАТЕРИНЧУК заявив в інтерв’ю УНІАН.

“Президенту потрібна оновлена “Наша Україна”. Якщо оновлення не відбудеться, вона йому не потрібна”, - сказав М.КАТРИНЧУК, зазначивши при цьому, що сьогодні у членів фракції “Наша Україна” “немає політичного драйву”.

У цьому контексті М.КАТЕРИНЧУК зазначив: “Після тієї внутрішньої ламки, коли окремі лідери “Нашої України” пропонували народним депутатам нашої фракції здати мандати, якщо вони не погоджується йти у коаліцію з Партією регіонів, люди налякані, вони бояться. Якщо порівнювати з минулим скликанням, з тією фракцією, яка три роки була в опозиції і не зламалася, яка була згуртована навколо лідера та ідеї - зараз фракція проходить шлях у бік “аби не нашкодити собі”. Люди не хочуть говорити очевидних речей, у них немає отої фахової ознаки, що ми прийшли боротися, відстоювати інтереси виборців. Проте відбувається м’яке сповзання у компроміси”.

Повний текст інтерв’ю, яке народний депутат М.КАТЕРИНЧУК дав напередодні з’їзду НСНУ, що відбудеться 11 листопада, читайте на веб-сайті УНІАН.