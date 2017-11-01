Спецслужби РФ планували замахи на 1600 правоохоронців і вищих держчиновників України - Матіос

Спецслужби Російської Федерації планували здійснити замахи на 1600 українських правоохоронців та вище керівництво держави. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос у ході брифінгу.

Читайте такожУ СБУ заявили про два ймовірні замахи на Порошенка (документ)"Суб’єктами інтересу спецслужб країни-сусіда, а також Центру спеціальних операцій "ДНР", "ЛНР" було 1600 правоохоронців і державних діячів України. Я підтверджую це. В тому числі вище керівництво держави. Тільки завдяки технічним можливостям, які точно не у військторгу прикупили в "ДНР", "ЛНР", змогли відслідковувати у режимі реального часу місцезнаходження і пересування такої значної кількості людей", - повідомив Матіос.

Також головний військовий прокурор повідомив про те, що суб’єктом замаху на вбивство перед підривом полковника Максима Шаповала мав бути нинішній перший заступник Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Хочу сказати більше, суб’єктом замаху на вбивство перед підривом полковника Шаповала мав бути, його врятувало боже провидіння і відрядження за межі України, нинішній перший заступник Нацполіції Аброськін. Він пройшов за міліметр від вибуху. Група працювала як по ньому, так і по Шаповалу. Це все, що я можу сказати".

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у столиці підірвали автомобіль співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала. Полковник загинув на місці: вибух був таким сильним, що уламки машини розкидало по дорозі. Постраждало двоє перехожих. Підрив авто 39-річного Шаповала правоохоронці кваліфікували за статтею "Терористичний акт". Справу передано для розслідування до Головної військової прокуратури.