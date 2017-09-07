Порошенко присвоїв звання Героя України розвіднику Шаповалу, якого підірвали в авто

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України співробітнику Головного управління розвідки Міноборони полковнику Максиму Шаповал, який загинув внаслідок теракту у Києві.

Про це сам Порошенко повідомив під час виступу у ВР.

«Про те, що зробив для України генерал-майор Максим Шаповал, командир спецрезерву Головного управління розвідки, на жаль, розповідати можна буде ще нескоро. Можу тільки сказати про його участь безпосередню в плануванні розвідувальних рейдів в глибокий тил противника. Там він документував докази присутності російських військ. Звідти попереджав про небезпеку на конкретних напрямках для конкретних підрозділів і робив дуже багато корисних справ для захисту України. Підписав сьогодні указ про присвоєння Максиму Шаповалу звання Героя України.

У відповідь депутати піднялися з місць і в залі Ради залунали аплодисменти.

«І я одразу ж після виступу у Верховній Раді поїду в Головне управління розвідки для того, щоб проголосити про присвоєння спецрезерву Головного управління розвідки імені Максима Шаповала», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 червня у Києві на розі вулиць Соломʼянська та Олексіївська вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій.

У прес-службі Міністества оборони повідомили, що внаслідок вибуху автомобіля загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Шаповал.

В МВС подію кваліфіковано як теракт.

Заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Шаповал був командиром першої групи спецназу, який звільняв Донецький аеропорт в 2014 році.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова, цей терористичний акт було здійснено за таким саме сценарієм, як і вбивство українського контррозвідника полковника СБУ Олександра Хараберюша у березні 2017 року в Маріуполі.