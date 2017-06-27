У поліції розповіли подробиці підриву авто розвідника: вибухівку заклали знизу машини

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявляє, що вибухівка в автомобілі співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони полковника Максима Шаповала, який було підірвано сьогодні в Києві, була закладена знизу транспортного засобу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Крищенко заявив у коментарі журналістам.

Крищенко повідомив, що фрагменти автомобіля розлетілись на велику відстань.

«Тому ми перевіряємо ретельно все в траві, на деревах, будуть далі продовжуватись слідчі дії», - сказав він.

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Також, за словами Крищенка, під час інциденту пролунав один вибух.

«Вибухівка була закладена знизу автомобіля. Знову ж таки, після експертизи вже буде з’ясовано – всередині чи під днищем автомобіля, тип вибухівки та її кількість», - сказав Крищенко.

Директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що «по тій картині злочину, яка є на даний час, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій. Який пристрій, якої потужності, саморобний чи стаціонарний, буде встановлено саме після того, як будуть проведені слідчі дії на місці злочину».

Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Соломʼянська та Олексіївська сьогодні, 27 червня, вранці вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій.

Пізніше у МВС повідомили, що під час вибуху автомобіля сьогодні в Києві загинув військовослужбовець, а подію кваліфіковано як теракт.

У прес-службі Міноборони повідомили, що внаслідок вибуху автомобіля у столиці загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал.