Банда "Торпеда" готувала замах на Авакова - Аброськін

Під час обшуків за місцем проживання учасників банди "Торпеда" було виявлені докази, що ці люди збиралися здійснити замах на міністра внутрішніх справа Арсена Авакова.

Читайте такожДеякі нардепи від "Опоблоку" могли знати про підготовку провокацій бандою "Торпеда" – МВСПро це в ефірі “Прямого” заявив заступник очільника Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

“Є матеріали, які підтверджують що це планувалося. Під час бесіди вони заявили, що наступним кроком був замах на міністра [внутрішніх справ] безпосередньо за адресою його проживання. Вони активно шукали цю адресу, встановили її та активно готувалися за допомогою спеціальних технічних засобів здійснити цей замах.

Зазвичай це вибухові засоби – гранати. Цього разу розглядали можливість застосування квадрокоптерів та іншої техніки для скидання вибухової речовини – гранати тощо. За адресою проживання міністра.Є всі матеріали, які свідчать про те, що такі кроки здійснювалися”, – заявив Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці 1 жовтня затримали злочинну групу, яка причетна до злочинів з розпалювання ворожнечі в Україні і пов'язана з екс-«регіоналами».

Аваков назвав 9 злочинів, до яких, ймовірно, причетна бандитська група. Зокрема, у місті Чернівці, де в ніч на 19 листопада 2016 року була сплюндрована Центральна єврейська синагога, на головний фасад якої була нанесений антисемітський напис. У місті Умань 21 грудня 2016 року на могилу Раббі Нахмана зловмисники кинули голову свині з вирізаною свастикою, а також розлили рідину, схожу на кров. У Києві 8 червня 2017 року зловмисники кинули гранату в Посольство США. У Львові 30 червня 2017 року була спроба підпалити синагогу. У Луцьку 10 липня 2017 року зловмисники кинули вибуховий пристрій в консульство Польщі. У Києві в День Незалежності 24 серпня 2017 року була кинута граната на вулиці Грушевського, внаслідок чого була поранена сім’я героя України Валерія Чібінєєва. Того ж дня ввечері на вулиці Курбаса зловмисники кинули гранату в пам'ятник учасникам бойових дій. В Умані 21 вересня була кинута граната, від якої постраждали громадяни держави Ізраїль.

«Група була затримана при виконанні теракту з підриву пам'ятника угорцям на Верецькому перевалі в Закарпатській області», - додав Аваков.

«Люди входять до ОПГ «Торпеди», яка основну роботу веде в Черкаській області, орієнтовано входять до впливу в минулому народних депутатів з Партії регіонів - Володимира Олійника та Сергія Тулуба. Слідством задокументовані контакти цих осіб, виконавців з цими двома особами, які перебувають на території РФ», - заявив міністр.