Ющенко порівняв трагедію Биківні з Бабиним Яром, Освенцимом і Соловками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у вшануванні пам’яті жертв політичних репресій у Національному заповіднику "Биківнянські могили", де відбувається традиційний День скорботи.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави нагадав, що в Биківнянському лісі під Києвом поховані десятки тисяч жертв комуністичного режиму. Він порівняв Биківню з трагедією Бабиного Яру, з концтаборами Освенцим, Бухенвальд, з Соловками. В.ЮЩЕНКО наголосив, що прощення немає і не буде за цей злочин.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що пам’ять про загиблих має бути збережена. Він висловив глибоку вдячність всім інституціям, які допомагають це зробити.

Зокрема, він висловив глибоку вдячність СБУ, яка лише протягом останніх років встановила більше 14 тисяч прізвищ людей, похованих в Биківнянському лісі.

Він зазначив, що Україна продовжуватиме цю роботу, передавати іншим державам відомості про їх загиблих. Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що завтра лідерам кримськотатарського народу будуть передані відомості про злочини сталінського режиму проти їх народу.

Як повідомялося, у Биківнянському лісі знаходяться найбільші масові в Україні місця поховань жертв репресій періоду тоталітаризму. За попередніми даними, у 1937-1941 роках там були знищені і таємно поховані більш 100 тисяч осіб.

Биківнянські поховання є символом усіх масових поховань в Україні жертв репресій комуністичного режиму.

В другу неділю травня щороку сюди приїжджають з різних областей України вшанувати пам’ять рідних, які були репресовані й поховані не тільки на території України, а також у Росії (у Сибіру, на Соловках, Магадані й інших місцях, де знаходилися концентраційні табори).