Порошенко демонструє єдність НСНУ

Член президії Ради партії «Народний Союз Наша Україна” Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що під час другого етапу з`їзду НСНУ 11 листопада партія продемонструє єдність своїх лав.

Про це П.ПОРОШЕНКО заявив в інтерв`ю УНІАН, повний текст якого буде розміщено на веб-сайті агентства.

«На майбутньому з`їзді партія продемонструє свою єдність, дуже багато поставлено на карту», - сказав, зокрема, П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, рішення партії про перехід в опозицію, консолідація й координація зусиль у рамках парламентської опозиції з партнерами «Нашої України» не допускає ніяких дій, що можуть бути подані як серйозні розбіжності в партії.

У той же час П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що партія не змінить своїм демократичним принципам: «Вона спочатку формувалася як партія, в якій був чутний голос кожного делегата».

Також депутат висловив задоволення з приводу того, що три тижні між першим і другим етапом з`їзду пройшли плідно, що були створені Програмна й Статутна комісії.

У контексті останнього П.ПОРОШЕНКО зазначив, що «пропозиції щодо зміни Статуту партії дозволяють говорити про підвищення ролі регіональних партійних організацій, продовження демократичних традицій».

«При цьому важливо, що Президент був і залишається почесним головою партії», - додав П.ПОРОШЕНКО.