Тимошенко занепокоєна поверненням політики часів Кучми

Політичну ситуацію в Україні та її вплив на відносини між Україною та Європейським Союзом обговорили під час сьогоднішньої зустрічі лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та члени делегації Європейського Парламенту на чолі з співголовою Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС Мареком СІВЕЦЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у зустрічі також взяли участь голова представництва Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусі Ієн БОУГ, Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні Лаура РЕЙНІЛЯ, народні депутати України Григорій НЕМИРЯ та Володимир ПОЛОХАЛО.

Європейські співрозмовники наголосили на необхідності якнайшвидшого прийняття Верховною Радою законів щодо СОТ, що дасть можливість почати переговори про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС.

Також європейські парламентарі наголосили на необхідності докладання більших зусиль Україною для здійснення судової реформи, боротьби з корупцією та створення сприятливого бізнес-середовища для іноземних інвестицій.

Європарламентарі подякували Ю.ТИМОШЕНКО за послідовність БЮТ у підтримці законів, необхідних для вступу України до СОТ і наближенні до ЄС.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що для БЮТ стратегічним пріоритетом є інтеграція України до Європейського Союзу.

Водночас вона висловила занепокоєння поверненням зовнішньої політики України до багатовекторності часів Леоніда КУЧМИ.

М.СІВЕЦ також запросив Ю.ТИМОШЕНКО виступити найближчим часом у Європарламенті.