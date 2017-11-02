Україна готова надати США наявну у неї інформацію про Манафорта

Україна готова надати США наявну у неї інформацію про розслідування справи екс-глави передвиборного штабу американського президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це прем`єр-міністр Володимир Гройсман заявив у інтерв`ю телеканалу CBC. "Ми не отримували жодних запитів про надання інформації у цій справі, але якщо отримаємо запит, то, звичайно ж, надамо інформацію, яка у нас є", - підкреслив Гройсман.

Читайте такожГПУ розслідує дві справи, у яких фігурує МанафортВодночас прем`єр нагадав, що справа Манафорта стосується періоду влади колишнього українського президента Віктора Януковича й нинішній уряд ніяк з ним не пов'язаний.

"Інцидент, про який ви говорили, був пов'язаний з режимом Януковича. Мій уряд не має абсолютно ніякого відношення до цього скандалу", - наголосив політик.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.

Керівник Департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що Манафорт фігурує у двох справах Генпрокуратури.