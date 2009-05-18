Гавриш думає, що Балогу «з'їли» колеги по Секретаріату

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан ГАВРИШ називає заяву про звільнення Віктора БАЛОГИ викликом Президенту Віктору ЮЩЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

С.ГАВРИШ зауважив, що ця тема виникає не вперше. За його словами, «на жаль, це не зовсім відповідальний спосіб стосунків з Президентом». «Це певний виклик Президенту», - заявив С.ГАВРИШ.

На його думку, глава Секретаріату мав би вирішити це питання без зайвого галасу і з’ясування стосунків.

Перший заступник секретаря РНБО припускає, що спричинити заяву про відставку В.БАЛОГИ могли численні конфлікти між ним та багатьма менеджерами Секретаріату Президента. При цьому С.ГАВРИШ зауважив, що за своєю посадою В.БАЛОГА мав би такі конфлікти максимально пом’якшувати.

С.ГАВРИШ вважає, що виходом із ситуації, що склалася, може стати або повідомлення про те, що заяву про звільнення визнано недійсною, або ж слід буде дочекатися рішення Президента щодо неї.

С.ГАВРИШ додав, що він особисто заяви В.БАЛОГИ про звільнення не бачив.