Член ради “Нашої України”, екс-міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ вважає, що “регіонали” почали будувати олігархічну Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", таким чином він в ефірі одного з телеканалів оцінив роботу уряду за перших сто днів.

“Конкретна політика уряду, в якому, незважаючи на присутність там “нашоукраїнців”, домінантна складова все ж таки зберігалася за Партією регіонів, свідчить про те, що вони самі відійшли від своїх офіційних ідеологічних засад і почали будувати олігархічну Україну, відмовившись від демократизації наших суспільно-політичних процесів”, – сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він також наголосив, що “Наша Україна” не несе такої відповідальності за дії уряду, як Партія регіонів. “Наші міністри неодноразово виступали проти багатьох невдалих урядових ініціатив”, – зауважив Р.ЗВАРИЧ.

“Зокрема, сьогодні прозвучала інформація про те, що деякі дипломати Євросоюзу висловлюють велике здивування з приводу встановлення урядом квот на експорт певних зернових культур”, – навів приклад Р.ЗВАРИЧ. Він підкреслив, що як міністр юстиції, такого рішення не підтримував. “Воно було прийняте всупереч тимчасового регламенту Кабміну, оскільки питання не було повністю погоджено з Міністерством юстиції”, – додав екс-міністр.

Він також заперечив тезу свого опонента, міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО про те, що пішов у відставку під тиском однопартійців. "Ніхто на мене не тиснув, - наголосив Р.ЗВАРИЧ.- Це було політичне рішення партії, яке, я вважаю абсолютно правильним. Я його підтримував і виконав політичну волю своєї партії".

Крім того, “найяскравішим” здобутком уряду В.ЯНУКОВИЧА Р.ЗВАРИЧ вважає те, що “регіонали” та соціалісти, вперше за 15 років, привели до влади комуністів.

За словами Р.ЗВАРИЧА, “антикризовики” підняли ціну на газ з 95 до 130 доларів, і називають це своїм “успіхом”. Водночас, на початку цього року, той же самий парламент ухвалив рішення про відставку уряду ЄХАНУРОВА за те, що він підняв ціну на газ до 95 доларів, нагадав екс-міністр.

Р.ЗВАРИЧ зауважив, що за такою логікою, “антикризовики” мають також піти у відставку.

Він висловив думку, що за 100 днів уряд ЯНУКОВИЧА не продемонстрував жодного позитивного результату, один негатив. “Це сірий уряд, який займається сірою діяльністю”, - додав Р.ЗВАРИЧ.