Янукович на урочистих зборах згадав про життя на Марсі

У палаці мистецтв “Український дім” почалися урочисті збори антикризової коаліції та уряду, присвячені 100 дням діяльності уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, на зборах керівник антикризової коаліції Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що уряд України у зовнішній політиці «керується національним українським прагматизмом», а у внутрішній - «стабілізував економічну ситуацію і забезпечує соціальний добробут громадян».

Біля Українського дому зібралися прихильники коаліції із прапорами Партії регіонів та Соціалістичної партії України.

У залі присутні члени уряду, народні депутати.

Виступаючи на урочистих зборах, прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що формуванню широкої коаліції завадили особисті амбіції та політичний екстремізм деяких депутатів.

«На заваді постали амбіції та політичний екстремізм деяких наших колег по парламенту», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він висловив переконання, що Універсал національної єдності, підписаний на початку серпня, мав би стати основою для формування широкої коаліції, до чого були готові учасники антикризової коаліції, однак цього не сталося.

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ вважає, що не всі можливості для формування широкої коаліції ще використані і переговори можна продовжувати. «Хочу підкреслити, робота над ідеєю створення широкої коаліції продовжується, і учасниками цього діалогу, на моє переконання, повинні стати усі конструктивно налаштовані політичні сили, але водночас наголошую: ми не можемо залежати від політичних примх та інтриг, ми не дозволимо нікому з наших опонентів перетворити країну на заручника у боротьбі за владу», - сказав прем’єр. «І тим, хто намагається перешкодити процесу створення широкої коаліції, я хотів би сказати словами відомого кіногероя: незалежно від того є життя на Марсі, чи нема, новий рік все одно настане», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він також зазначив, що люди доброї волі і щирих намірів мають підтримувати створення широкої коаліції.