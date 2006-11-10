Кушнарьову не подобається зачіска Луценка

Член фракції Партії регіонів Євген Кушнарьов упевнений, що будь-які розмови про скасування конституційної реформи безглузді, шкідливі і небезпечні для України.

"Ніякого скасування реформи бути не може", – заявив він в ефірі телеканалу "Тоніс", додавши, що "це шлях до найжорсткішого протистояння у всій системі влади, серед політичної еліти, це може відкинути країну назад".

За словами Кушнарьова, "ми вже дуже глибоко увійшли в реформу", повідомляє прес-служба "Регіонів". Він також висловив сподівання, що "у Конституційному Суді люди розуміють усю відповідальність за такі рішення, і не думаю, що там хтось сліпо буде виконувати чиїсь вказівки".

Щодо спроб об`єднати країну депутат підкреслив, що "у вирішальній мірі це залежить від президента". "Але я не чекаю від нинішнього президента тих кроків, що могли б сприяти об`єднанню України", – додав політик.

Говорячи про уряд Віктора Януковича Кушнарьов висловив думку, що уряд на прикладі поновлення нормального діалогу з Росією показав свою авторитетність, і що з ним рахуються.

"Думаю, що за результатами україно-російських переговорів по газовій темі полегшено зітхнула вся Європа, що була налякана торішніми подіями. Це і є реальний авторитет нашої держави і впевненість у тому, що з цим урядом можна мати справу", – додав він.

Торкаючись теми майбутніх звітів міністрів оборони й закордонних справ, депутат відзначив, що "будучи членами уряду, вони не мають права на особливу думку після того, як уряд ухвалює рішення".

"Вони (Тарасюк і Гриценко) дозволяють собі неодноразово після ухвалення рішень висловлювати особливу точку зору. Так, вони прийшли в уряд за квотою президента, але в них такий же статус членів уряду, як і в будь-яких інших міністрів", – сказав Кушнарьов.

Після демонстрації в ефірі сюжету про перебування міністра МВС у Москві ведучий програми повідомив, що його запросили там на ковзанку, і запитав Кушнарьова, куди б він запросив Луценка.

"Я подивився сюжет про Луценка в Москві, і запросив би його в перукарню, тому що міністру, що представляє Україну, не зайвим було б щоранку зачісуватися", – відповів депутат.

Наприкінці програми Кушнарьов прокоментував своє ставлення до річниці помаранчевої революції, що наближається: "Я вважаю це не революцією, а масштабною і спланованою акцією із захоплення влади".

"Безумовно, вона серйозно спиралася на природне бажання людей змінити ситуацію в країні на краще. Але на цьому бажанні цинічні політики грубо спекулювали: обманюючи людей, обіцяючи що завгодно, аби втримати на Майдані, щоб з його допомогою захопити владу, а потім використовувати цю владу у своїх цілях", - вважає депутат.

Українська правда