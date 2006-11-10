Ющенко зірвав Луценка з урочистих зборів

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко залишив збори антикризової коаліції та уряду, які у п`ятницю зранку проходять в Українському домі, через п`ять хвилин після початку заходу.

На виході Луценко пояснив, що його викликає президент Віктор Ющенко.

"Подзвонив президент і викликає мене до себе. Що трапилось, я не знаю. Я зараз з`ясую", - сказав міністр журналістам.

На питання, що він робить на зборах антикризової коаліції, враховуючи те, що він не є членом жодної з партій - учасниць коаліції, Луценко відповів: "Це не просто збори антикризової коаліції, це збори уряду і антикризової коаліції".

Українська правда