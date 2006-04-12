Новим ”Мерседесом” Івченка займеться Єхануров

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ планує окремо вивчити питання про придбання нового автомобіля головою правління НАК “Нафтогаз України” Олексієм ІВЧЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми розберемось з цим питанням», - сказав прем’єр-міністр.

Довідка УНІАН. 7 квітня інтернет-видання “Українська правда”повідомило, що нещодавно О.ІВЧЕНКО придбав новий автомобіль - "Мерседес" S-класу вартістю 215 тис. доларів (1 млн. 85 тис. 750 грн.).