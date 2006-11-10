Причини забруднення води в Севастополі досі знайти не можуть

Питна вода в Севастополі з сьогоднішнього ранку подається поки що за графіком, а речовина, що стала причиною забруднення, ще не встановлена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови міської державної адміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ. «Водопровідну воду сьогодні вранці подали в місто, і все населення може сьогодні нею користуватися, вона відповідає державному стандарту, її можна вживати як в їжу, так і для пиття», - сказав він. За його словами, «вода в місто надходить з Чернореченського водосховища, відповідає всім нормам. Речовину поки що не знайдено, і що це за речовина, поки що теж невідомо, лабораторні аналізи будуть завершені імовірно за два з половиною-три дні. Проби води знаходяться в Києві в Інституті токсикології, також у Севастополі працює пересувна лабораторія від Міністерства оборони України, фахівці працюють саме над джерелом водопостачання», - сказав він.

І.ЛОКТІОНОВ додав: «Ми визначили джерело забруднення - ставок-накопичувач у Байдарській долині, в який поступає вода з річки Байдарка, звідки потрапляла ця вода на гідровузли. Він локалізований і ми з фахівцями будемо приймати рішення щодо подальшого розвитку подій».

Як сказав віце-мер, «сьогодні воду подавали з 6 до 9 ранку, зараз вживаються заходи для того, щоб заповнити всі резервуари чистої води, і ми плануємо до вечора 100 відсоткове стабільне водопостачання міста».

І.ЛОКТІОНОВ також повідомив, що «ніяких звернень з питань отруєння і погіршення стану здоров`я за ці дві доби не було».

За словами заступника голови міськдержадміністрації, «як тільки буде стабілізована подача холодної води, ми планували сьогодні, після 21-ї години почати заповнювати системи, і якщо не буде ніяких погіршень, ми плануємо завтра до кінця дня відновити систему теплопостачання».

Сьогодні установи освіти в Севастополі не працюють, за винятком навчальних закладів на Північній стороні, де водопостачання здійснюється з Вілінського водосховища. «У понеділок школи і дитячі сади працюватимуть», - сказав І.ЛОКТІОНОВ.