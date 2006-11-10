Мороз пропонує Ющенку з`ясувати, що є політична реформа

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ пропонує Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ ініціювати проведення “круглого столу” на тему політичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав на зборах антикризової коаліції і уряду, що проходять в Українському домі.

Він зазначив, що сьогодні є «багато спекулятивних дискусій з приводу політичної реформи». За словами О.МОРОЗА, під час підписання Універсалу національної єдності було проведено “круглий стіл,” і це пішло на користь всім його учасникам, оскільки дискусії проводилися відкрито, перед телекамерами.

Він запропонував Президентові України В.ЮЩЕНКУ знову ініціювати проведення “круглого столу” з приводу того, «що є політична реформа і хто як її уявляє».

О.МОРОЗ вважає, що під час “круглого столу” буде дана відповідь на багато запитань, які сьогодні виникають у суспільстві з цього приводу.

Голова ВР підкреслив, що у всіх спекулятивних дискусіях «апарат ВР не бере участі і не буде брати». Він вважає, що нікому не треба загострювати політичну ситуацію, а необхідна дискусія.

О.МОРОЗ також наголосив що політичну реформу в частині місцевого самоврядування обов’язково буде реалізовано. Він підкреслив, що «нікому не вдасться зробити ревізію політичного вибору України». За словами голови ВР, перші 100 днів роботи уряду показали необхідність проведення політичної реформи та її продовження на місцевому рівні.