Біля Ради невідомі в балаклавах примусово оглядають особисті речі громадян - Геращенко

Біля будівлі Верховної Ради невідомі в балаклавах примусово оглядають особисті речі громадян.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Кілька представників неурядових організацій і просто громадян, що приходили на зустріч до мене у ВР, поскаржилися, що їх особисті речі й сумочки примусово оглядали невідомі люди в балаклавах у влаштованому біля ВР самозбудованому вольєрі. Це неприпустимо. І є серйозним порушенням закону, на який має реагувати Нацполіція. По суті, незаконні формування оглядають в центрі української столиці особисті речі громадян. Готую офіційний запит в Нацполіцію», - написала вона.