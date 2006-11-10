Симоненко: Президент та його Секретаріат шантажують Верховну Раду

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Секретаріат глави держави в шантажі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив під час свого виступу на зборах антикризової коаліції й уряду, які проходять сьогодні в Українському домі.

Звертаючись до Президента України, лідер комуністів сказав: «Припиніть шантажувати ВР вашими заявами про те, підписуватимете чи не підписуватимете бюджет». Він зазначив, що поки що державний бюджет наступного року не прийнято, й лише після його ухвалення можна буде говорити про підписання. «Подібний шантаж зайвий раз свідчить про те, що ви не знаєте глибини проблем у суспільстві й не збираєтеся продуктивно та конструктивно працювати з антикризовою коаліцією, яка виконує Конституцію і закони України», - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

За його словами, цей «шантаж переріс у політичне протистояння». П.СИМОНЕНКО вважає, що підтвердженням цьому є ветування закону про внесення змін до закону України «Про господарські товариства». За його словами, уряд хоче ефективно управляти кожною частинкою власності, «а Президент говорить – ні, я ставитиму палиці в колеса». П.СИМОНЕНКО вважає, що «цей помаранчевий політичний саботаж здійснюється по всій вертикалі».