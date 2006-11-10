Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ хоче бути ефективним, а не ефектним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні на урочистих зборах антикризової коаліції та уряду з нагоди 100 днів роботи уряду В.ЯНУКОВИЧА.

“Ми будемо працювати не для реклами, а для стратегічної перспективи, бо ми гравці не на коротку дистанцію. Наша серйозна гра розрахована на тривалу перспективу”, - сказав він.

Прем’єр зазначив, що уряду і антикризовій коаліції потрібна не ефектність і популізм, а ефективність, “яку можна досягти лише будуючи сьогодення і майбутнє на надійному фундаменті правди і відкритості перед народом”.

“Я розумію, чому нашим опонентам це не подобається. Але ми не працюємо в угоду їхнім смакам та звичкам”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що завжди говоритиме правду про ситуацію, в якій перебуває країна.

“При цьому ми не маємо на меті когось принизити, або применшити чиїсь здобутки, але мусимо зробити сувору оцінку та об’єктивний аудит стану країни, бо без цього не можна побудувати ефективну стратегію її розвитку. Це головне”, - наголосив прем’єр.