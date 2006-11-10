Медведькові не такий страшний чорт, як його малює Гриценко

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що звинувачення міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА на його адресу є безпідставними.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Ті звинувачення, які закидає Анатолій Степанович (ГРИЦЕНКО), - вони безпідставні”, - зокрема заявив О.МЕДВЕДЬКО.

При цьому він навів статистичні дані, які, за твердженням генпрокурора, свідчать про ефективну боротьбу Генеральної прокуратури з корупцією.

При цьому генпрокурор зазначив, що до проведення відомчої колегії 18 жовтня він жодного разу “не чув” від міністра оборони критики, яка б стосувалася “не тільки роботи відомства, а й мене особисто”.

“Коли ми кричимо: “Генерали! Полковники! Інші високопосадовці - то інколи ми самі, за участю як працівників правоохоронних органів, так і народних депутатів, так і представників ЗМІ, роздмухуємо ситуацію, що корупція набула таких масштабів, що просто спасу немає!”, - заявив О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, вчора міністр оборони А.ГРИЦЕНКО заявив, що вимагає відставки О.МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора України.

«Якщо на посаду генпрокурора буде призначена порядна людина, відповідальна людина, то це дасть можливість сотням і тисячам висококваліфікованих слідчих Генеральної прокуратури виконувати свою справу. Тільки тоді ми зможемо говорити про ефективну боротьбу з корупцією», - сказав А.ГРИЦЕНКО. «Не може країна жити за такого генерального прокурора – ця людина має піти у відставку. Якщо у нього є залишки порядності, то він напише заяву сам», - додав міністр.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що у кожному виступі Президент України, прем’єр-міністр України та голова Верховної Ради говорять про боротьбу з корупцією, але «до тих пір, доки Генпрокуратуру очолює О.МЕДВЕДЬКО, ніякої боротьби з корупцією у нас не буде».

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що відчуває серйозну підтримку у боротьбі з корупцією з боку голови СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, «але з боку О.МЕДВЕДЬКА такого немає, навпаки, затягуються справи, не розглядаються справи, а надіслані матеріали з Міністерства оборони залишаються без розгляду». Крім того, сказав він, Генпрокуратура не порушує кримінальні справи у випадках, коли вони мають порушуватись.