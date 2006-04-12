Вітренко домоглася свого...
Суд призупинив публікацію офіційних результатів виборів
Вищий адміністративний суд України заборонив публікувати результати виборів до Верховної Ради України. Суд прийняв таке рішення за позовом блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція".
Як повідомив в ефірі УТ-1 член ЦВК Сергій ДУБОВИК, таким чином призупинено публікацію результатів у газетах "Голос України" і "Урядовий кур`єр".
Прес-служба блоку Н.Вітренко повідомляє, що в позові блоку “Рішенням Вищого адміністративного суду України зафіксовано, що офіційні результати виборів, оголошені ЦВК 10 квітня, не можуть набрати чинності, оскільки їхнє оголошення велося з порушенням процедури – таким чином, завдяки судовому рішенню 11 квітня, станом на сьогодні в Україні не оголошені і не набрали чинності офіційні результати парламентських виборів", – сказано в повідомленні блоку.
Як відомо, 10 квітня ЦВК доручила "Голосу України" і "Урядовому кур`єру" опублікувати список депутатів новообраної ВР до 15 квітня.