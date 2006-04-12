Вітренко домоглася свого...

Вищий адміністративний суд України заборонив публікувати результати виборів до Верховної Ради України. Суд прийняв таке рішення за позовом блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція".

Як повідомив в ефірі УТ-1 член ЦВК Сергій ДУБОВИК, таким чином призупинено публікацію результатів у газетах "Голос України" і "Урядовий кур`єр".

Прес-служба блоку Н.Вітренко повідомляє, що в позові блоку “Рішенням Вищого адміністративного суду України зафіксовано, що офіційні результати виборів, оголошені ЦВК 10 квітня, не можуть набрати чинності, оскільки їхнє оголошення велося з порушенням процедури – таким чином, завдяки судовому рішенню 11 квітня, станом на сьогодні в Україні не оголошені і не набрали чинності офіційні результати парламентських виборів", – сказано в повідомленні блоку.

Як відомо, 10 квітня ЦВК доручила "Голосу України" і "Урядовому кур`єру" опублікувати список депутатів новообраної ВР до 15 квітня.