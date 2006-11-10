Регіони прагнуть контролювати всі сфери життя

УНІАН. Будь-які питання, пов’язані із взаємовідносинами між органами влади, є не гуманітарні, не духовні питання, а політичні.

Про це сказав в інтерв’ю агентству УНІАН член фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ, відповідаючи на запитання щодо створення тимчасової слідчої комісії ВР щодо перевірки діяльності Міністерства внутрішніх справ та намірів створити тимчасову слідчу комісію з перевірки діяльності СБУ, а також заяви ряду політиків щодо можливої відставки генпрокурора України.

«Влада це політика і все, що відбувається у владі, має політичне забарвлення. Не треба цього боятися», - зазначив він.

Коментуючи заяву керівника СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО, що спроба створення в парламенті тимчасової слідчої комісії є намаганням втручатися у діяльність СБУ, Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що практика парламентських розслідувань - це загальноприйнята світова практика, «а не українське ноу-хау». Він нагадав, що саме завдяки такій практиці в США розкривалися досить непривабливі дії влади, в тому числі й у вищих її ешелонах, зокрема, це стосується і ЦРУ, і ФБР. «Чому ж наші правоохоронні органи в будь-яких спробах парламенту в рамках своїх конституційних законних прав, поцікавитися чим займаються доблесні правоохоронці, одразу все переводять в площину політичного тиску, чи тим більше переслідувань», - зазначив Є.КУШНАРЬОВ. Він вважає, що в Україні необхідно «удосконалити і розвивати практику парламентського контролю за всіма сферами життя». Він вважає, що саме Верховна Рада, яка представляє інтереси всього суспільства, має «максимально комплексний і не упереджений підхід до будь-якої проблеми». За його словами, це пов`язано з тим, що у парламенті є як провладні сили, так і опозиція.