Янукович не радить бавитись, бо він має несподівану відповідь

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не радить політикам заважати роботі уряду.

Про це він заявив в опублікованому сьогодні інтерв`ю газеті «2000».

«Всі, хто заважає якимсь чином роботі уряду, мають розуміти одне: вони фактично заважають українському народу спокійно і стабільно жити. І заважають розвивати країну. Про це вони мусять знати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на питання, чи не виключає він можливості масових акцій протесту населення і можливої активності політиків з метою «підштовхнути» народ до «майданів», прем`єр заявив: «Взагалі-то нікому б не радив бавитись з цими справами. Навіть найсміливішим не радив би з цим жартувати. Тому що відповідь для них може бути несподіваною».

“Адже ми вже не ті, що були в 2004 році», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що готовий співробітничати з опозицією з метою об`єднувати людей, готовий слухати критику.

«Але заважати нам працювати – нікому не раджу», - ще раз наголосив прем`єр.