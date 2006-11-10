Тимошенко визначила, що у Януковича і Ющенка ”стокгольмський синдром”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО розкритикувала сьогоднішній звіт уряду про 100 днів його діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам на прес-конференції.

Вона назвала декілька цитат з сьогоднішнього виступу В.ЯНУКОВИЧА і прокоментувала кожну з них. Зокрема, вона розкритикувала тезу прем`єра про плідну співпрацю прем`єра і президента. «Ще пройде 10 чи 20 днів і прем`єр з президентом почнуть один одному двері в квартирах підпалювати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що зараз жодної співпраці між прем`єром і президентом не спостерігається, назвавши їх спільну діяльність «стокгольмським синдромом», коли, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, терорист і заручники знаходячись разом протягом довгого часу, починають зближуватись між собою. Також вона розкритикувала тези В.ЯНУКОВИЧА про «подолання кризи в житлово-комунальному господарстві». «Це просто готовий вислів для Комеді Клаб», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що в багатьох регіонах ще досі немає тепла і називати таку ситуацію подоланням кризи є просто абсурдним. Крім цього вона розкритикувала заяви В.ЯНУКОВИЧА про соціально орієнтований бюджет та подолання корупції в органах державної влади.

Ю.ТИМОШЕНКО додала: «Сьогоднішній виступ ЯНУКОВИЧА треба без купюр надрукувати і роздати кожному громадянину. Я хочу, щоб наші люди користувалися тільки реальними фактами, а не гарними висловами».