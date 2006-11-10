Тимошенко визначила, що у Януковича і Ющенка ”стокгольмський синдром”
Лідер БЮТ розкритикувала діяльність уряду
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО розкритикувала сьогоднішній звіт уряду про 100 днів його діяльності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам на прес-конференції.
Вона назвала декілька цитат з сьогоднішнього виступу В.ЯНУКОВИЧА і прокоментувала кожну з них. Зокрема, вона розкритикувала тезу прем`єра про плідну співпрацю прем`єра і президента. «Ще пройде 10 чи 20 днів і прем`єр з президентом почнуть один одному двері в квартирах підпалювати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що зараз жодної співпраці між прем`єром і президентом не спостерігається, назвавши їх спільну діяльність «стокгольмським синдромом», коли, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, терорист і заручники знаходячись разом протягом довгого часу, починають зближуватись між собою. Також вона розкритикувала тези В.ЯНУКОВИЧА про «подолання кризи в житлово-комунальному господарстві». «Це просто готовий вислів для Комеді Клаб», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що в багатьох регіонах ще досі немає тепла і називати таку ситуацію подоланням кризи є просто абсурдним. Крім цього вона розкритикувала заяви В.ЯНУКОВИЧА про соціально орієнтований бюджет та подолання корупції в органах державної влади.
Ю.ТИМОШЕНКО додала: «Сьогоднішній виступ ЯНУКОВИЧА треба без купюр надрукувати і роздати кожному громадянину. Я хочу, щоб наші люди користувалися тільки реальними фактами, а не гарними висловами».