Жванія назвав однопартійців мародерами, які дурять людей

Партія “Народний Союз “Наша Україна” має йти в опозицію, вимагати зміни моделі влади і дострокових виборів.

Про це сказав в інтерв’ю газеті “По-українськи” №206 (248) народний депутат України Давид ЖВАНІЯ.

За його словами, “тільки тоді зможемо бути справді політичною силою. А зараз ми просто мародери, які намагаються обдурити людей”.

Д.ЖВАНІЯ заявляє, що він вийде з партії, “якщо вона не прийме остаточного рішення про перехід в опозицію!”. За його словами, в парламенті останнім часом “відверто знущаються” над ”Нашою Україною”. “Ми відкликаємо своїх міністрів. А більшість їх не відпускає. Розповідають, що з цього приводу ще іде діалог,” - сказав він. На запитання, чи хтось веде цей діалог з партії, він відповів ствердно, але зазначив, що як депутат не має до цього “жодного стосунку”. “Для чого мені залишатися в такій системі, де я нічого не вирішую? Ми повинні йти в опозицію, вимагати змін моделі влади і дострокових виборів,” - зазначив він.

Говорячи про останні вибори до Верховної Ради України, Д.ЖВАНІЯ зазначив, що ”Наша Україна” була “заручницею чужих рішень”. “Ми не вважали, що першим номером треба ставити прем’єр-міністра пана ЄХАНУРОВА. Політична сила, що асоціюється з націонал-патріотичною ідеєю, з таким першим номером нічого доброго отримати не могла,” – зазначив він. За його словами, протягом усієї кампанії “на жодній із зустрічей наш перший номер не згадав назву ”Наша Україна”.

Д.ЖВАНІЯ також зазначає, що на перші позиції в списку потрапили люди, які “ніколи не мали до партії жодного стосунку”. За його словами, «перша п’ятірка взагалі не брала участі у виборах”. “Добре, що хоч стільки набрали. Я не те, що не був засмучений від наших 14 відсотків, а здивувався, що ми стільки набрали,” - наголосив депутат.