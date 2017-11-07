Посол України у Франції відреагував на статтю місцевого видавництва про "реінтеграцію Криму"

Посол України у Франції Олег Шамшур написав відкритого листа французькому видавництву Le Group VALMONDE&CIE у зв'язку з публікацією журналу "Секрети Росії", де містяться історичні та політичні неточності з приводу Криму, Донбасу і Київської Русі. Лист оприлюднено на сторінці посольства у Facebook.

Читайте такожБрюссель та Київ продовжують юридичні консультації щодо наслідків нелегальної анексії Криму Росією"По-перше, я хотів би звернути вашу увагу на те, що окремі дефініції в цьому журналі суперечать міжнародному праву. Згадка про незаконну анексію Криму Росією як про "реінтеграцію" Криму дезінформує ваших читачів", - зазначив посол.

Шамшур наголосив, що в такий спосіб видавництво легітимізуєте порушення Росією міжнародного права, замість того, щоб писати правду, яка визнана міжнародним співтовариством та ООН: насправді це незаконна окупація.

"У вашому журналі ви вдаєтеся до цитування лише французьких політиків, добре відомих своєю проросійською позицією, які неодноразово у незаконний спосіб відвідували Автономну республіку Крим (Україна), окуповану Росією, порушуючи норми міжнародного права, українське законодавство та демонструючи неповагу до офіційної позиції Франції та міжнародної спільноти", - написав посол.

Він нагадав, що Франція займає ключову позицію у відстоюванні територіальної цілісності України та рішуче засудила анексію Криму після нелегітимного "референдуму". Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон підтвердив прихильність Франції до "суверенітету України в її визнаних кордонах" та підкреслив, що "Франція не визнає анексію Криму" Росією.

"Автор однієї з статей звинувачує французів в "русофобії". Але чому називати "русофобією" будь-яке несприйняття спроб Росії підірвати європейську стабільність та ігнорувати міжнародне право? Я хотів би також звернути вашу увагу на історичні неточності у статтях, присвячених Київській Русі з VIII по XI ст., де вона представлена як Росія. Таке тлумачення свідомо використовується Росією для маніпулювання історичними фактами та присвоєння історії іншої країни", - написав Шамшур.

Посол додав, що для того, щоб з належною об’єктивністю висвітлити цей історичний період, було б доцільно відокремлювати терміни "Русь" - середньовічна держава з Києвом у якості столиці та "Росія" - держава з Москвою у якості столиці, яка виникла набагато пізніше. Варто відзначити, що ця держава до 18 століття мала назву "Московія".

"Що мене також здивувало, то це те, що ви проводите абсолютно антиісторичні паралелі між українськими запорізькими козаками, увічненими І. Рєпіним, які втілюють прагнення України до свободи, її боротьбу за незалежність та терористичними найманцями, які захопили у заручники частину населення Донецької та Луганської областей (Україна) та діють на замовлення Росії, за її фінансування та озброєння", - написав Шамшур.