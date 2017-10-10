Віце-президент ПАРЄ про заяву Земана щодо Криму: "Подібні провокації можуть виникати і в подальшому"

Народний депутат України, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Георгій Логвинський допускає, що після заяв президента Чехії Мілоша Земана про Крим подібні провокації можуть виникати і в подальшому.

Про це Логвинський сказав у кулуарах осінньої сесії ПАРЄ в коментарі, який транслював телеканал Newsone.

"Я думаю, що запрошення і виступ цього президента було не випадково. Після втрати такої важливої опори російської пропаганди в цьому залі як пан (Педро) Аграмунт зараз з'являться нові "герої", які намагатимуться щось надолужити, щось захопити... Ми це знаємо, тому ми легко цьому протистоїмо", - заявив Логвинський.

На його думку, Земан "принизив у першу чергу сам себе", сказавши, що анексія Криму нібито є "завершеною справою".

Логвинський вважає, що слова Земана необхідно перефразувати з метою призову до міжнародної спільноти заарештовувати російські активи і посилювати тиск на РФ.

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"Я б, напевно, трактував б правильно заклик пана президента (Чехії) для того, щоб заарештовувати російські активи, відбирати їхнє майно і повернути його тим людям, які дійсно його втратили і постраждали", - сказав Логвинський.

"Я думаю, що пан Земан просто переплутав слова. Йдеться не просто про якусь оплату, а, швидше за все, він хотів сказати, що йдеться про компенсацію збитку і репарацію, тобто кожен день Росія качає наш газ, кожен день Росія на нашій території заробляє гроші", - заявив Логвинський.

За його словами, Росія не просто повинна повернути Крим Україні, але також заплатити за завдані економічні збитки.

"У жодному разі, на будь-якому рівні політика ми не допустимо, щоб хтось говорив, що можна купити територію, купити людину, здати їх в оренду... Тому, коли ми говоримо, що Росія повинна компенсувати шалені збитки Україні від своїх агресивних дій, це дійсно правда, і для цього необхідно заарештовувати активи Російської Федерації по всьому світу. Треба знаходити всі можливості для того, щоб гроші, вкрадені у нашої країни, повернути назад", - зазначив Логвинський.

"Ми повинні розуміти, що ми не торгуємо власною територією і власними людьми", - сказав депутат.

Як наголосив Логвинський, українська делегація в ПАРЄ виступить з офіційною заявою з приводу слів Земана.

Як повідомляв УНІАН, Земан порадив Україні домовлятися про фінансову або нафтогазову компенсацію з Росією за вкрадений Крим.