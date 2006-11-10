Тимошенко має Януковича за людину, яка нічого не розуміє в економіці

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що за 100 днів діяльності уряду Віктора ЯНУКОВИЧА ВВП знизився вдвічі, а інфляція збільшилась в 7 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Києві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ на початку свого прем`єрства отримав країну з рівнем зростання ВВП 11%, а тепер він знизився майже вдвічі. Інфляція, за її словами, збільшилася при цьому в 7 разів. Лідер БЮТ прогнозує, що до кінця року рівень інфляції становитиме 13%. «Вважати це економічною стабільністю може тільки людина, яка нічого не розуміє в економіці», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також розкритикувала заяву В.ЯНУКОВИЧА про покращення відносин з Росією. За її словами, ціна на газ красномовно свідчить про рівень відносин з цією країною.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що правляча коаліція прийняла рішення змінити пріоритети держбюджету на поточний рік. Зокрема, стверджує лідер БЮТ, була згорнута ціла низка соціальних програм.

Крім того, вона розкритикувала систему повернення ПДВ, зазначивши, що більша частина суми у три млрд. грн., що були направлені з держбюджету на повернення ПДВ, були компенсовані компаніям, пов`язаним з Партією регіонів. Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що В.ЯНУКОВИЧ почав перекроювати бюджет, «тому що їм сподобалось відмивати бюджетні кошти для своїх компаній».

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в жовтні цього року склала 2,6%, у січні-жовтні - 8,7% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Міністерство економіки прогнозувало в 2006 році зростання ВВП на рівні 5,8-7%, інфляцію - на рівні 11,4-11,6%.

При формуванні держбюджету на 2006 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу зростання ВВП в 2006 році 7%, показника інфляції - 8,7%.