Жванія не розуміє Ющенка і думає, що не він один

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ (фракція “Наша Україна”) наголошує на проблемності поєднання Віктором ЮЩЕНКОМ посади почесного голови опозиційної партії «Народний Союз «наша Україна» з посадою Президента України.

Про це Д.ЖВАНІЯ сказав в інтерв’ю "Газеті по-українськи” №206 (248), коментуючи виступ В.ЮЩЕНКА на першому етапі з’їзду партії “Народний Союз “Наша Україна”.

За словами Д.ЖВАНІЇ, “знайти винних завжди можна”. “Не міг же він сказати, що сам у чомусь винен. Не буде ж він займатися самокритикою. Він же Президент,”- сказав депутат, зазначивши, що така самокритика знайшла б підтримку.

За його словами, незрозумілим є “чому Президент відтягнув з’їзд, і що саме партія має для себе вирішити”. Він зазначає, що незрозуміло “яким чином ”Наша Україна” зараз іде в опозицію”. “У Харкові Президент сказав, що він не буде в опозиції до уряду. То до кого ми будемо в опозиції, якщо він залишається нашим почесним головою?”- зазначив Д.ЖВАНІЯ.

Він також називає незрозумілим висловлювання В.ЮЩЕНКА про те, що ”Наша Україна” є “акціонерним товариством”. “Для мене, як і для більшості партійців, його виступ став загадкою,”-зазначив Д.ЖВАНІЯ. За його словами, В.ЮЩЕНКО “спілкується з партією тільки на з’їзді”. “За два роки ми вперше його побачили. Чому він це сказав і що мав на увазі, ніхто насправді не зрозумів,” - додав він.

Він також не зрозумів, що мав на увазі Президент України, коли говорив про оновлення облич. “Ми що, маємо провести конкурс на залучення нових людей? Політична сила - це занадто складний механізм. Не можна так грубо втручатися. Люди тут сперечаються, виробляють якісь рішення. Це ціле життя,”- зазначає Д.ЖВАНІЯ.

Він також переконаний, що Президент має визначитися, бо його “позиція якраз і є проблемою”. “Якщо він Президент всієї країни, тоді ”Наша Україна” - незалежна політична сила. А він не має бути її почесним головою”, - сказав Д.ЖВАНІЯ і додав: “Партія знайде свою дорогу. Може, стане навіть більш рейтинговою”.

За його словами, одного разу вже був проведений експеримент. “Завели до парламенту співачок і музикантів. Маємо дуже музичний парламент. Деяких депутатів знайти неможливо - вони постійно на гастролях,”- зазначив він.

На запитання, хто стане новим головою партії НСНУ, Д.ЖВАНІЯ відповів, що його «не цікавить прізвище”. За його словами, “європейська партія не повинна мати одне обличчя”. Він вважає, що вона має мати “команду менеджерів, які вміють і знають”.