ГПУ оскаржила звільнення Каськіва під заставу в 160 тисяч гривень

Генпрокуратура оскаржила рішення Печерського райсуду Києва звільнити екс-главу Держінвестпроекту Владислава Каськіва під заставу у розмірі 160 тис. грн.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає Эспрессо.TV.

Апеляцію зареєстрував Апеляційний суд Києва. Дата розгляду скарги наразі невідома.

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Сарган зазначила, що в межах законодавства суд звільнив би Каськіва під заставу в будь-якому випадку. Генпрокуратура просить суд збільшити розмір застави з 160 тис. грн до 480 тис. грн.

"Згідно із законодавством і враховуючи те, що Каськів компенсував в держбюджет 7,47 млн грн інкримінованих збитків, ГПУ просить суд звільнити його під заставу у розмірі 480 тис. грн", - розповіла Сарган.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада, екс-керівник Держінвестпроекту Владислав Каськів був екстрадований з Панами в Україну.

За даними ГПУ, Каськів підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами засобами з держбюджету на суму близько 7,5 млн грн.

У той же день Печерський райсуд Києва обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 160 тис. грн.

Пізніше генпрокурор заявив, що Каськів перерахував до держбюджету майже 7,5 млн грн завданих державі збитків. Деякі ЗМІ писали, що за Каськіва внесли заставу.

Довідка УНІАН. Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України в 2010-2014 роках.

18 серпня 2016 року Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

У серпні 2016 року заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила в Панаму клопотання про екстрадицію Каськіва.

У березні цього року влада Панами відмовила Каськіву у наданні статусу політичного біженця.